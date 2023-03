Previsioni Meteo, che ribaltone: weekend primaverile, poi torna l’inverno!

StrettoWeb

Splende il sole e le temperature aumentano di giorno in giorno in Calabria e Sicilia: stiamo andando incontro ad un antipasto primaverile che raggiungerà il suo massimo picco proprio nel weekend, quando le condizioni meteo saranno tipiche di fine maggio. Le temperature massime arriveranno a +22/+23°C un po’ ovunque, sulle coste e pianure calabresi e siciliane, con picchi di +25°C tra Catania e Siracusa nella Sicilia orientale. Si tratta si valori ben superiori rispetto alle medie del periodo.

E infatti, sarà solo un’illusione primaverile di breve durata. Molto apprezzata, anche perché concomitante con il weekend, ma immediatamente seguita da un intenso colpo di coda invernale che già lunedì farà crollare le temperature riportando il maltempo, con forti temporali. I fenomeni più intensi colpiranno il versante tirrenico, quindi la Calabria occidentale e la Sicilia settentrionale. Inizialmente, lunedì, avremo forti temporali con grandine e trombe d’aria; poi, martedì 28 marzo, irromperà il freddo più intenso con tanto di nevicate fino a quote medio/basse, su Pollino e Sila anche a 700–900 metri di altitudine, su Serre e Aspromonte dai 1.000–1.200 metri e in Sicilia dai 1.300 metri in su.

Continuerà a fare freddo anche mercoledì 29 marzo, ma con tempo in miglioramento dopo il più classico dei colpi di coda dell'inverno.