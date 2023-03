Previsioni Meteo, avanza la Primavera: verso un weekend da sogno

StrettoWeb

E’ tornato il maltempo nelle scorse ore in Calabria e Sicilia, con piogge sparse nella serata di ieri ma anche qualche temporale nello Stretto di Messina all’alba di oggi. Poi, però, il tempo è migliorato e con un deciso soleggiamento – seppur alternato a nubi sparse – la temperatura ha raggiunto +19°C a Siracusa, Agrigento e Trapani, +18°C a Palermo, +17°C a Catania, Reggio Calabria, Ragusa e Cosenza, +16°C a Messina, +15°C a Crotone, +14°C a Catanzaro.

Nei prossimi giorni in Calabria e Sicilia il tempo sarà ancora variabile, perturbato, con molte nubi ma anche schiarite e senza più precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie a metà settimana. Poi, però, la situazione cambierà nel weekend. Tra Sabato e Domenica avremo un rinforzo dell’Anticiclone che porterà schiarite sempre più ampie, cielo completamente sereno senza alcun disturbo, e soprattutto una decisa impennata delle temperature che porterà la colonnina di mercurio ben oltre i +20°C per tutto il fine settimana regalando due giorni di primavera inoltrata in netto anticipo rispetto al normale decorso stagionale.