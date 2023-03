Ponte sullo Stretto, Tajani: “renderà il Sud più competitivo”

StrettoWeb

“E’ necessario rendere piu’ competitivo il Sud: per questo e’ stato riavviato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Questo consentira’ a Sicilia e Calabria di essere realmente collegate al resto del Paese. significa creare decine di migliaia di posti di lavoro, con un’opera che non inquina, avveniristica e la realizzazione di una grande infrastruttura che consentirebbe a tutto il sud di essere piu’ competitivo“, ha detto Tajani.