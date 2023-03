Ponte sullo Stretto, Siracusano: “con il centrodestra al governo grande accelerazione, prima pietra entro il 2024”

StrettoWeb

“Il ministro Salvini, dopo anni di immobilismo, ha dato una chiara indicazione politica: il governo di centrodestra, con in testa Forza Italia, vuole il Ponte sullo Stretto”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, in un’intervista al “Quotidiano di Sicilia”.

”Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto ‘decreto Ponte’, che si occuperà di governance, contratti e programmazione. L’obiettivo è accelerare l’iter, per avere l’ok definitivo al progetto aggiornato nei prossimi mesi, e poter così posare la prima pietra nel 2024. Avere una grande infrastruttura di questo tipo rappresenterebbe una vera svolta per Messina e per il Sud. Occupazione, crescita, indotto, attrattività, mobilità, turismo. Sarebbero innumerevoli i benefici per la comunità. Noi ci crediamo”, sottolinea Siracusano.