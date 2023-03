Ponte sullo Stretto, Salvini: “sismicità? Peggiore in Turchia e Giappone”

StrettoWeb

In tema di Ponte sullo Stretto “la sismicita’ c’e’ in Italia come c’e’, peggio, in Turchia e in Giappone e ci sono ponti” in quei Paesi. Lo ha detto il viceministro e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Il progetto del Ponte fu validato da societa’ italiane, spagnole, giapponesi e americane“, ha osservato.

Ponte sullo stretto, Salvini: “entro luglio 2024 faremo partire i lavori”

“Entro il 31 luglio 2024 ho l’intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi far partire i lavori. Ci sara’ un risparmio ambientale enorme e soprattutto collegamenti per siciliani e italiani“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “I costi – ha osservato – li stiamo aggiornando. Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato il ritorno in vita di una societa’ che si chiama stretto di Messina, che da 9 scendera’ a 5 componenti, affiancata da 9 massimi esperti tra rettori universitari e ingegneri di fama mondiale, che dovra’ aggiornare i costi del 2011 al 2023″.

Ponte sullo Stretto, Lega: “con noi al Governo raggiunto risultato storico”

“Con la Lega al Governo, un risultato storico per l’Italia affinché, dopo decenni di chiacchiere e politiche del no, il Paese torni centrale in Europa, con un’opera strategica e all’avanguardia che porterà sviluppo e opportunità di crescita per il Sud e per tutto il Paese. L’impegno di Matteo Salvini e della Lega, a Roma come a Bruxelles, è a tutto campo: dalla battaglia contro le assurde e discriminatorie restrizioni al Brennero che penalizzano imprese e lavoratori italiani fino all’intesa tra Ministero Trasporti e Bei per sviluppare in maniera moderna il trasporto ferroviario al Sud, passando per gli importanti risultati sui Ten-T per avere territori sempre meglio collegati. Ora, grazie all’impegno di Matteo Salvini, un passo in avanti decisivo per il Ponte sullo Stretto, una infrastruttura fondamentale che Sicilia e Calabria attendono da troppo tempo. Avanti così, per un’Italia sempre più protagonista in Europa“. Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Trasporti Marco Campomenosi (capo delegazione), Massimo Casanova, Annalisa Tardino.