Ponte sullo Stretto, cresce l’entusiasmo. Salvini: “abbiamo gli ingegneri migliori al mondo”

“C’è un progetto di 10 anni fa che deve essere aggiornato al tempo di oggi, un progetto straordinario, ci lavorarono ingegneri italiani spagnoli, giapponesi, americani. Penso che l’Italia darà lezioni al mondo“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini questa mattina a Genova a margine di un incontro con i sostenitori al gazebo della lega del Porto antico parlando del ponte sullo Stretto.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “sarà una missione non un lavoro”

Il ponte di Genova “e’ stato fatto a tempo di record“, mentre per quanto riguarda quello sullo Stretto “tra Sicilia, Italia ed Europa e’ 50 anni che si chiacchiera e sono stati spesi soldi senza far nulla. Abbiamo gli ingegneri migliori del mondo, sara’ un’opera straordinaria. Chi lavorera’ al ponte dovra’ avere una missione, non un lavoro. Poi vedremo se ci serviranno uno o piu’ amministratori, quello e’ secondario“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della visita al gazebo della Lega, a Genova. “C’e’ un progetto di 10 anni che deve essere aggiornato, e’ straordinario, ci lavorarono italiani, spagnoli, giapponesi, americani. L’Italia dara’ lezioni al mondo“, ha concluso Salvini.

Ponte sullo Stretto, Zinzi (Lega): “Sud sarà più competitivo, innegabile”

“Il Ponte sullo Stretto sarà un’opera unica, moderna, attenta all’ambiente e alla sicurezza, ma soprattutto si farà, dopo anni di chiacchiere. Studi scientifici dimostrano che la realizzazione comporterà enormi benefici, riducendo le emissioni, alleggerendo e potenziando il trasporto su rotaia. A sinistra assistiamo a molti ‘no’ e a qualche indecisione, è segno che a qualcuno sta mancando la terra sotto i piedi. Nessuno può negare l’importanza di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo e la competitività del Sud d’Italia, collegandolo al resto d’Europa“.Così in una nota Gianpiero Zinzi, deputato campano e capogruppo della Lega in commissione Ambiente.

Ponte sullo Stretto, Cantalamessa: “opera strategica per lo sviluppo del meridione”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale e strategica anche per lo sviluppo del Meridione. La sua realizzazione, infatti, comporterà conseguentemente il potenziamento delle linee ferroviarie anche nei nostri territori, rendendo così possibile il superamento di quel gap infrastrutturale che separa il Sud dal resto d’Italia. Ben venga, quindi, grazie all’impegno del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, questa grande opera green che renderà il Mezzogiorno l’hub dell’Europa nel Mediterraneo“. Così in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.