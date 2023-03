StrettoWeb

In vista del Cdm del pomeriggio in cui si parlerà del Ponte sullo Stretto che diventa sempre più realtà, è in corso al Mit un incontro tra Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Sul tavolo c’è il dossier Ponte sullo stretto. Così una nota del Mit.