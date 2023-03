Ponte sullo Stretto, oggi a Roma flash mob dei Verdi contro la grande opera più verde della storia

StrettoWeb

Oggi, alle 12, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, Devis Dori e Luana Zanella, terranno un flash-mob davanti all’Hotel Nazionale a Roma per sensibilizzare l’opinione pubblica sul destino dei 10 miliardi di euro che il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini vorrebbe destinare alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, portando proprio oggi la sua proposta sul tavolo del Consiglio dei ministri.

I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra intendono denunciare il pericolo di un uso inappropriato delle risorse pubbliche e il rischio di sprecare fondi che potrebbero invece essere impiegati per la realizzazione di infrastrutture essenziali per il Sud, come ferrovie, treni moderni e acquedotti funzionanti, che rappresentano necessità urgenti per il territorio.

E’ particolarmente curioso che proprio i Verdi protestino contro quella che è la grande opera più ecologica della storia.