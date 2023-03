Ponte sullo Stretto, al via riunione risolutiva: “sarà opera più ecocompatibile e grande al mondo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Più operai, turni notturni, diversa organizzazione: Anas è pronta a rassicurare la Regione Siciliana a proposito dei cantieri che interessano l’isola, dopo la lettera del Presidente Renato Schifani e le sollecitazioni del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Così il Mit in una nota. In particolare, Salvini “si è raccomandato di accelerare i lavori per rispettare i tempi e adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare i disagi alla circolazione“, sottolinea la nota.

In queste ore si sta definendo il piano dettagliato per raggiungere gli obiettivi segnalati da Salvini. Il Ministro ha convocato una riunione sul ponte sullo Stretto: a maggior ragione, ha detto Salvini, “è necessario migliorare le infrastrutture esistenti e preparare la realizzazione di strade e ferrovie ancora più moderne ed efficienti“.

Il tavolo tecnico per “il collegamento stabile” tra Calabria e Sicilia ha preso il via alle 17. L’incontro è negli uffici Anas di via Marsala a Roma, che diventeranno il quartier generale della società che si occuperà di seguire i lavori per il Ponte. Lo comunicano fonti del Mit.

Mit: dopo il decreto ponte verrà nominato il board della nuova società

Entro la fine di marzo ci sarà il decreto ad hoc per il ponte sullo Stretto, che disciplinerà il riavvio della procedure di progettazione e di realizzazione dell’opera ed entro fine aprile verrà nominato il board della nuova società Stretto di Messina.

Lo riferisce una nota del Mit, in base a quanto emerso durante il tavolo per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia presieduto dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti per aggiornare i flussi di traffico ipotizzati e l’impatto ambientale di una struttura che – secondo Salvini – sarà anche ecocompatibile e ridurrà in modo sensibile l’inquinamento. Presenti al tavolo, tra gli altri, i tecnici del Mit e gli amministratori delegati di Fs, Rfi e di Anas, Luigi Ferraris, Vera Fiorani e Aldo Isi.

Pichetto: “d’accordissimo sull’opera”

“Sono d’accordissimo, me lo auguro“. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, interpellato sul Ponte sullo stretto di Messina a proposito del fatto che sarà l’opera più ecocompatibile e grande al mondo, come detto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Parlando a margine degli Stati Generali della transizione ecologica, a proposito dei tempi indicati da Salvini, avvio dei lavori entro due anni e completamento entro 5-6 anni, Pichetto ha aggiunto che “i tempi li determinano i progettisti, le imprese“.