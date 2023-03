Ponte sullo Stretto, il rettore di Messina: “serve coinvolgimento dell’università”

StrettoWeb

“Sul ponte mi aspetto un coinvolgimento del sistema universitario italiano, non soltanto delle università di Messina e Reggio Calabria che per impatto lo avranno. Certamente il sistema universitario italiano può aiutare con tutte le sue capacità e con tutte le sue esperienze. Il ponte è un’opera importante per il Paese, non solo per Messina e Reggio Calabria, che può dare slancio a tutte le opere complementari e fondamentali dalle ferrovie alle strade“. Cosi Salvatore Cuzzocrea, presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane e rettore dell’università di Messina, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Messina.

“Il sistema universitario italiano- ha detto- in questi anni ha dimostrato una grande capacità di portare a casa i risultati e di mettere a terra i progetti. La conferenza dei rettori oggi ha la consapevolezza di avere la possibilità, la forza e soprattutto la volontà di costruire una grande opera per il Paese. Ascoltiamo tutti, abbiamo aperto tavoli con tutti i ministeri , abbiamo dialogato con tutti e continueremo a farlo. La ministra Bernini, che ha una grande attenzione per l’università, sa che ha accanto il sistema universitario per fare grande insieme il sistema Paese”.