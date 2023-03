Ponte sullo Stretto, ok in Cdm del 15 marzo. Fincantieri: “è l’infrastruttura più importante del Paese”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Giovedì’, se ce la faremo, porteremo in Consiglio dei ministri anche il decreto Ponte con costi, flussi di traffico e sostenibilità ambientale“. Lo ha annunciato oggi Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi a Verona. “Da sessant’anni si parla di dare diritto alla mobilità e alla continuità territoriale a milioni di italiani che sono nati su un’isola e io penso che l’ingegneria italiana potrà essere un modello di bravura al mondo. I calcoli – ha anticipato il ministro – stimano un risparmio di 140 mila tonnellate di CO 2 , non emesse nell’aria con il ponte, e una ripulitura del canale di Sicilia senza eguali. L’infrastruttura attrarrà inoltre milioni di turisti a che verranno a visitare quella che potrebbe essere l’opera avveniristica più green ed evoluta al mondo di 3,3 chilometri a campata unica“.

Ponte sullo Stretto, Fincantieri: “è la più importante infrastruttura del Paese, non ci tireremo indietro”

La costruzione del ponte sullo Stretto “sarebbe un’operazione iconica“. “Se l’Italia decidesse di andare avanti e Fincantieri venisse coinvolta non sarebbe il driver dell’operazione“. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, rispondendo a una domanda degli analisti durante una conference call. Folgiero era intervenuto rispondendo alla domanda di un analista su un possibile intervento di Fincantieri Infrastructure nella costruzione del ponte sullo Stretto. L’a.d. ha chiarito che se venisse chiesto a Fincantieri di far parte della realizzazione della “più importante infrastruttura del Paese“, il gruppo non si tirerebbe indietro: “Ci saremmo, di supporto, ci saremmo per aiutare con ciò che sappiamo fare“. Anche se, ovviamente, Fincantieri “non è famosa nel mondo per la costruzione di ponti, ma per la realizzazione delle navi più complesse, più grandi e tecnologiche più avanzate“.