Ponte sullo Stretto, Napoli: “sa di presa per i fondelli di calabresi e siciliani”

“In Sicilia ci sono 1369 km di linee ferroviarie, di cui 223 a doppio binario e 1146 a binario unico. In Calabria la musica non cambia: su 965 km di rete ferroviaria, ben 686 sono a binario unico e 480 km non sono elettrificati. Se queste sono le condizioni di partenza, la presidente Meloni e il fantasioso ministro Salvini non pensano che il Ponte sullo Stretto sa tanto di presa per i fondelli di calabresi e siciliani che impiegano ore per spostarsi da un paese all’altro mentre dovrebbero vedere sfrecciare auto e treni sul Ponte?”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“E poi una volta arrivati in Sicilia o in Calabria quali strade e ferrovie trovano per continuare la corsa verso il futuro? La flat tax e la riforma fiscale sono a carico dello Stato oppure di pochi sfigati contribuenti? Perché ingannare gli italiani assicurando che tutti pagheranno meno tasse è un atto di grande disonestà politica – prosegue Napoli -. Meloni e Salvini disegnano un futuro immaginario al solo scopo di esorcizzare un presente che non sanno in alcun modo governare. Se sapessero governare avrebbero trovato una soluzione ai 96 milioni di indagini diagnostiche per le quali gli italiani devono attendere mesi e anni per mancanza di medici e di attrezzature. E sperare di arrivare vivi all’appuntamento“, conclude.