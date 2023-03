Ponte sullo Stretto, Musumeci: “il sisma non è un problema, ci sono opere più ardite”

StrettoWeb

Sulla preoccupazione relativa ad eventuali eventi sismici legati al Ponte sullo Stretto essendo una zona molto sismica, il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci ha affermato che “il tema non è questo o dalla Sicilia dovremmo compiere un esodo di massa: è affidarsi alla buona e avanzata ingegneria che ritiene che quella infrastruttura, se flessibile, può benissimo resistere alle sollecitazioni sismiche”, “In tanti posti sono state costruite opere anche molto più ardite, affidiamoci ai tecnici”, aggiunge.