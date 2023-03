Ponte sullo Stretto, Locatelli: “direzione giusta, è un progetto grandioso per le persone”

StrettoWeb

“Assolutamente no: va sfatato” che ci siano state divisioni nel governo sull’approvazione della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina: “Spesso si leggono titoli, ‘tensioni, litigi’, non è vero. Al massimo iniziamo un un po’ più tardi il Cdm, ragioniamo sulle cose, ma l’intesa e il modo di lavorare nel governo sono all’altezza del Paese“. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a SkyTg24.

“Non è un progetto per lo Stato o per questo governo, è un progetto per le persone: riprendiamo un’iniziativa di tanti anni fa, è voluta dalle due regioni che possono essere collegate, può migliorare il sistema turistico tra le altre regioni vicine e quindi – ha proseguito – la possibilità di potersi muovere meglio. Il sistema infrastrutture che verrà potenziato anche grazie all’intervento dell’Europa ha più significato in questo modo. È un progetto importante, grandioso”. “Tutti gli aspetti molto tecnici verranno valutati dal ministro competente con la nuova società, ma la direzione è quella giusta: dobbiamo guardare la futuro e questo è un passo importante che dobbiamo fare, dopo tanti anni di studi. È una possibilità per tutti di potersi spostare“, ha concluso Locatelli.