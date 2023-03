Ponte sullo Stretto, consiglieri Lega: “da centrodestra azioni concrete”

StrettoWeb

“Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e regionali e, sin da subito, ha messo in campo azioni concrete nell’interesse esclusivo dei cittadini e, nel nostro caso specifico, dei siciliani”. E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Lega – Prima l’Italia a Messina, Giuseppe Villari (capogruppo) e Amalia Centofanti, dopo le dichiarazioni di alcuni rappresentanti di “Invece del Ponte”.

“Da parte di certa sinistra ravvisiamo, invece, – proseguono i consiglieri della Lega – un costante ideologico e irrazionale ambientalismo. Per anni, siamo stati accusati di usare l’argomento ‘Ponte’ per fini elettorali. Adesso che, in pochi mesi di governo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha fatto quello che ‘altri’ non hanno fatto in 10 anni, in primis mettere nero su bianco la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, le ‘sinistre’ sconfitte non sanno più a cosa appellarsi e strumentalizzano il tema per pura becera visibilità. Addirittura, a parlare è anche l’ex ‘amministrazione Accorinti’, protagonista durante il periodo più buio per la nostra città. Non c’è più spazio per i signori del Noe non c’è più spazio per i No Ponte così come non c’è più spazio per i No Tav, per i No Mose“.