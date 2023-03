Ponte sullo Stretto, confermato domani il decreto in Consiglio dei Ministri

StrettoWeb

Il decreto legge per il Ponte sullo Stretto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all’esame del Consiglio dei ministri di domani. L’ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio in programma oggi alle 16.30, a quanto si apprende, è stato infatti integrato, con un dl “per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente“, presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

Ponte sullo Stretto, Paita: “lo facciano, opera strategica”

“Noi vogliamo il ponte sullo stretto senza se e senza ma. Lo facciano. E’ un’opera strategica, c’e’ uno studio pronto sulle tre opzioni. Il governo scelga quale soluzione vuole“. Cosi’ Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte del Terzo Polo sulla riforma del Codice degli appalti.