Ponte sullo Stretto, Bandecchi : “farà da volano per l’economia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il Ponte sullo Stretto sembra possa diventare una realtà. Grazie infatti all’intenzione del Governo si muovono i primi passi concreti per la realizzazione di un’opera per tanti, troppi anni discussa. Questa è una gran bella notizia per la Sicilia, la Calabria e tutto il Mezzogiorno. Dopo decenni di progetti falliti, promesse non mantenute e soldi buttati, sembrerebbe questo un sogno diventato realtà. Tuttavia, come di consueto in queste occasioni, occorre fare attenzione e mantenere ben saldi i piedi a terra e pensare a quali altri interventi, al contempo, andrebbero contemplati per dare al sud Italia le infrastrutture che mancano e che servono per colmare il profondo gap nord-sud che c’è nel nostro Paese“.

E’ quanto scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi. “Penso, per esempio, alla necessità di completare la rete ten- t europea, che mette in grado l’Italia nelle condizioni di richiedere dei finanziamenti utili ad ammodernare le infrastrutture siciliane, a partire da quelle stradali e ferroviarie“, aggiunge Bandecchi.

“Bene, quindi, se la realizzazione del Ponte potrà fare da volano per l’economia; ma sia anche un modo, però, per cominciare, finalmente, una rivoluzione infrastrutturale utile al Sud e non solo il solito ‘teatrino’ politico“, conclude.