StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il Ponte sullo Stretto rappresenta un sogno che si avvera. Grazie a Matteo Salvini e al governo si dà una grande prospettiva di crescita per la Sicilia, per il Mezzogiorno e per l’Italia”. Lo scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.