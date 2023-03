Ponte sullo Stretto, il commissario europeo per i Trasporti: “pronti a sostenerlo in ogni modo”

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto e la sua realizzazione trova alleati anche in Europa. Il Commissario dell’Unione Europea ai Trasporti Adina Valean, nel corso dell’evento “Cantiere Italia-effetto Pnrr” su Class Cnbcha, ha definito l’infrastruttura tra Calabria e Sicilia “un progetto molto importante, sulla mappa delle reti essenziali”. Queste parole testimoniano il forte interesse per l’opera.

Ponte, il Mit: “solidità del progetto”

“Grande soddisfazione”: è quanto fanno sapere fonti del Mit dopo le parole della commissaria europea ai Trasporti Adina Valean. “Le parole del commissario Ue confermano la solidità del nostro progetto e la massima sintonia con le istituzioni europee grazie alle interlocuzioni portate avanti direttamente dal vice premier e Ministro Matteo Salvini”, concludono le fonti del Ministero.

La soddisfazione di Candiani e Vigna

“È un bene che a Bruxelles se ne stiano interessando in questi termini”. Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Stefano Candiani e Alessandro Giglio Vigna, capogruppo e vice presidente in commissione Ue. “Quest’opera non è solo il collegamento tra Messina e Reggio Calabria, bensì tra il mare del Nord e il Mediterraneo e con i percorsi ferroviari fino a Trapani le merci avranno uno sbocco privilegiato. Alcuni possono avere dubbi ma la determinazione con la quale la Lega e Salvini al Mit stanno andando avanti cancella ogni polemica e ogni perplessità”, concludono.