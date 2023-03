Ponte sullo Stretto e riforma fisco: “giornata storica per il futuro del nostro paese”

StrettoWeb

“Ieri siamo stati testimoni di una giornata storica per il futuro del nostro Paese: il via libera in Consiglio dei Ministri alla riforma fiscale che andrà in direzione della semplificazione e della riduzione della pressione fiscale, favorendo investimenti e assunzioni e il Decreto Ponte sullo Stretto che prevede l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera”. Così in una nota l’On. Patrizia Marrocco di Forza Italia, componente della Commissione Esteri alla Camera.

“Due grandi battaglie storiche di Forza Italia che seguono l’idea di futuro tracciata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi per rendere moderno, competitivo ed attrattivo il nostro Paese. Il Governo mantiene le promesse fatte agli italiani spazzando finalmente via il tempo dei no ideologici”, conclude.