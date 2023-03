Ponte sullo Stretto, Minasi: “finalmente è realtà, basta con i no ideologici”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Al Pd faccio solo una domanda: il Ponte San Giorgio di Genova (ex Morandi) lo vedete? Ecco, tra qualche anno percorreremo anche quello sullo Stretto di Messina. Perché con la Lega al governo parlano i fatti”. Così la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ampiamente dimostrato che far crescere l’Italia si può e si deve fare, a differenza di certa sinistra abituata ai No ideologici o a strizzare l’occhio ai Paesi islamici per interessi prettamente personali. Dopo il CdM di ieri il Ponte sarà realtà”, conclude Minasi.