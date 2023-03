Ponte sullo Stretto, Marchese: “opera che ai Siciliani darebbe servizi che non hanno mai avuto”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura che ai Siciliani darebbe servizi che non hanno mai avuto. Abbiamo tempistiche legate al PNRR. Non c’è una ricetta universale per l’alta velocità, si intercettano dei corridoi preesistenti e si ottimizzano gli investimenti”. E’ quanto afferma Marco Marchese, Direttore Investimenti Sud RFI, nel corso della Sessione Sfida Infrastrutturale di “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria”, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, in corso al Teatro Massimo di Palermo.