Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “opera vitale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Uno dei mali che ha attanagliato il mezzogiorno è la burocrazia. La vera opera di questo governo non sarà il ponte sullo Stretto ma sarà la burocratizzazione di un sistema di potere che con la sua lentezza crea selve di norme dove si annida il malaffare”, così Domenico Furgiuele, deputato della Lega e segretario in commissione Trasporti, intervenuto al Tg Plus di Cusano Italia Tv condotto da Aurora Vena.

“Non si può privare il territorio perché si ha paura che qualcuno si faccia corrompere, per quello ci sono le leggi. Questa è un’opera vitale, che non può non essere realizzata perché si ha paura di agenti esterni. In Sicilia, in Calabria, gli agenti esterni continueranno ad essere combattuti“, ha aggiunto.