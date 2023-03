Ponte sullo Stretto, Furgiuele: “Lega per la concretezza. Il Pd fa solo chiacchere”

StrettoWeb

“Il Pd non si smentisce mai. Chiacchere e parole al vento, anche sul Ponte sullo Stretto. Una storia già vista per il Ponte Morandi quando la Lega agiva con concretezza e per la ricostruzione, mentre dai Dem si alzavano solo i soliti ‘No’ preconcetti e ideologizzati”. Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.

“Oggi come allora non ci fermeremo, la sinistra pensi all’affare Qatargate. Al bene degli italiani pensiamo noi”, conclude.