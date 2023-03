Ponte sullo Stretto, Fitto: “grande opportunità per il Sud”

StrettoWeb

“Il Governo ha fatto una scelta molto chiara in Consiglio dei Ministri mettendo in campo tutte le condizioni per riprendere questo grande progetto che rappresenta una grande opportunità per il Mezzogiorno d’Italia e per la Sicilia in modo particolare”. Lo dice il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti del ponte sullo Stretto, a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli.