Ponte sullo Stretto, l’entusiasmo di Cannizzaro: “risultato straordinario e storico”

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro esulta sui social dopo l’approvazione del decreto per riprendere l’iter legato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto: “Stop alla politica dei veti ideologici – ha scritto l’Onorevole – Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il Decreto e di fatto l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto FINALMENTE riprende. Forza Italia, insieme a Fratelli d’Italia e Lega, ha raggiunto un risultato straordinario, storico”.

“Si riparte dal progetto del 2011 – prosegue – che verrà ovviamente adeguato alle nuove norme ambientali, tecniche e di sicurezza. Progetto esecutivo da consegnarsi entro luglio 2024. Un’opera fondamentale per lo sviluppo non solo di #Calabria e #Sicilia ma per tutta Italia. Sarà il ponte strallato più lungo al mondo. E guarda caso lo realizzerà il Governo di Centro Destra, con alla guida Forza Italia su entrambe le sponde dello Stretto”.