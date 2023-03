Ponte sullo Stretto, Di Stefano (Confindustria): “opera importante, i motivi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Al Paese e specie al Sud serve una visione strategica di politica infrastrutturale unitaria e sistemica che guardi finalmente alla competitività e alla sostenibilità. In questa visione va inquadrato il Ponte sullo Stretto”. E’ quanto afferma Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani Imprenditori, intervenendo nel corso dell’evento ‘Il Ponte sullo Stretto una sfida necessaria’, organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, al Teatro Massimo.

“È necessario – prosegue – rilanciare tutti gli investimenti infrastrutturali, migliorandone la programmazione e la qualità per rispondere ai fabbisogni reali di cittadini e imprese. Il Ponte è una delle opere importanti, ma è fondamentale che sia inserita in un progetto complessivo di sviluppo strategico logistico-infrastrutturale del nostro Paese, cioè all’interno di una strategia che riguardi anche gli altri collegamenti infrastrutturali nella Regione Sicilia e più in generale nelle Regioni del Sud”, conclude Di Stefano.