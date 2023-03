Ponte sullo Stretto, Aricò: “favorevole al pedaggio”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Sono favorevole affinché si paghi il pedaggio per l’attraversamento del ponte sullo Stretto ma ritengo che i siciliani e i lavoratori pendolari in particolare debbano usufruire di una tariffa calmierata, così come abbiamo fatto per le piccole isole siciliane dove per chi, a vario titolo, arriva per lavoro sono previsti costi di trasporto più contenuti”. E’ quanto ha dettp l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, nel corso del convegno ‘Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria’, che si sta svolgendo al teatro Massimo di Palermo.