Pon Metro, non finanziabili parte dei progetti presentati dal Comune di Messina ma il sindaco smentisce

“In relazione alle strategie complessive da perseguire, quindi – precisa Basile – si costruisce, insieme all’Agenzia di Coesione, il piano che porterà alla definitiva approvazione delle iniziative ammissibili secondo un programma coerente con le finalità del Piano Nazionale. A far data dalla comunicazione dell’approvazione dello stesso Piano si sono avviate le fasi concertative tra il Comune di Messina e l’Agenzia della Coesione che, nel febbraio scorso, hanno portato alla prima trasmissione delle proposte da parte del Comune per una serie di interventi costituenti il Piano per un budget, appunto, di 222 milioni di euro circa. Tra le varie interlocuzioni, ieri, mercoledì 15 marzo 2023, l’invio di una semplice mail da parte dell’Agenzia di Coesione ha evidenziato – chiarisce Basile – la necessaria produzione di specificazioni in merito ad una serie di interventi per i quali, nonostante la coerenza alle linee guida del Piano Nazionale, non risultano chiari alcuni aspetti sulle finalità. Inoltre, sono già in programma successivi incontri finalizzati alla definizione degli interventi fino alla loro versione definitiva che, a seguire dalla sottoscrizione della convenzione, potranno essere attuati. Queste interlocuzioni sono del tutto normali nella definizione degli interventi da realizzare a valere delle risorse del Piano Operativo che, comunque, sono e restano assegnate al Comune di Messina e non sono assolutamente oggetto di discussione. Pertanto – conclude il Sindaco Basile – nessuna bocciatura nè revoca di finanziamenti, ma esclusivamente richiesta di informazioni e concertazione utile, al fine di evitare sovrapposizione di finanziamenti o complementarietà da diversi programmi di fondi extra bilancio che il Comune di Messina sta riuscendo ad intercettare per cambiare volto alla Città”.