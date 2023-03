Pnrr, Occhiuto punzecchia Sala: “dovrebbe fare uno stage a Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Ho spiegato a Sala che gli farei fare volentieri uno stage, magari a Reggio Calabria, a Catanzaro, per rendersi conto come sia difficile amministrare Comuni in dissesto, in pre-dissesto, con pochi dirigenti. Gli ho detto anche che se noi abbiamo avuto molte risorse del Pnrr come Paese, le abbiamo avute proprio per colmare il divario tra Nord e Sud. Per cui bisogna intervenire per rendere il Mezzogiorno capace di spendere le risorse, perché trovare altre soluzioni che magari dirottino le risorse al Nord, significa acuire un problema anziché risolverlo. Significa acuire le differenze tra Nord e Sud del Paese“.

E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, tornato sulle dichiarazioni del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Reggio Calabria.