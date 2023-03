Il Ministro Pichetto: “sì al rigassificatore di Gioia Tauro”

StrettoWeb

Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel suo intervento a un convegno di Unioncamere a Roma su energia e Mediterraneo, rimarca: “pensiamo ad un rigassificatore anche a Gioia Tauro, per arrivare complessivamente a 30-35 miliardi di metri cubi all’anno di GNL, con i 5 impianti esistenti e i due nuovi di Piombino e Ravenna, ma va fatto un ragionamento anche per Porto Torres in Sardegna”.

“Nel 2022 c’è stato un crollo dell’idroelettrico – ha aggiunto il Ministro Pichetto – e il 2023 non promette nulla di buono. Le dighe sono quelle che sono”.