Picchia e tenta di soffocare la compagna con dei cuscini, arrestato

I carabinieri della stazione di Borgo Valsugana, in Trentino, hanno proceduto, nei confronti di un 31enne, alla esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, per il reato di stalking. L’uomo, in base a quanto si apprende, era legato sentimentalmente alla vittima. La ragazza, poco più che 20enne, era la sua compagna dall’estate del 2020.

La storia tra i due all’inizio non presentava problemi, ma dopo pochi mesi è scattata la gelosia violenta, che si intensificata con continue chiamate anche notturne, pedinamenti, telefonate a parenti stretti e alla stessa vittima. Alla giovane donna in alcune occasioni sono state anche inferte violenze fisiche. L’uomo la prendeva a schiaffi, pugni, fino a sfociare nel tentativo di soffocamento con dei cuscini.

Gli episodi, che sono stati ripetuti e continui nel tempo, sono stati denunciati dalla giovane solo il scorso mese. La ragazza, al culmine dell’esasperazione, ha avuto il coraggio di denunciare le angherie subite e raccontare tutto agli uomini dell’arma di Borgo.