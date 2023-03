Piazza De Nava, recinzione dei lavori “alternativa”: presenti pannelli con bellezze calabresi | FOTO

StrettoWeb

Una recinzione alternativa, per rendere meno noioso un luogo comunque provvisorio. Il riferimento è ai lavori di Piazza De Nava e alla copertura presente intorno e istituita la settimana scorsa. Non dei semplici pannelli, però, o quantomeno non più. Come si può vedere dalla gallery a corredo, infatti, l’area della piazza di Reggio Calabria è attualmente abbellita dalle immagini delle bellezze del territorio regionale. Vibo, Cosenza, Sibari, Melito, Oppido, Gioiosa e non solo, rappresentate da alcuni reperti storici.