Perugia-Reggina, ufficiale: scelta la data del recupero

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Definita la data del recupero di Perugia-Reggina, gara non giocata sabato per via del terremoto che nei giorni scorsi ha colpito l’Umbria. La partita si giocherà mercoledì 5 aprile alle ore 20.15. Per permettere la disputa di questa sfida, il Perugia giocherà contro il Frosinone l’1 aprile e non il 2, così da avere almeno tre giorni di riposo tra un match e l’altro.

Il weekend della sosta era stato escluso quasi subito, come confermato anche da Taibi nell’intervista odierna a StrettoWeb. La Reggina, dunque, dopo Cagliari e anticipo di venerdì 31 marzo a Genova, sarà di scena al “Curi” il 5 aprile, prima di tornare al Granillo per lunedì di Pasquetta, 10 aprile, in cui ospiterà il Venezia.