Incredibile: salta un altro Perugia-Reggina, ma per un… treno guasto

C’è un altro Perugia-Reggina rinviato, ma la Serie B non c’entra e neanche il terremoto. Si tratta del match dell’Under 17 che si sarebbe dovuto svolgere domani mattina, alle ore 11.

“La FIGC – scrive il club amaranto nel proprio sito ufficiale – ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita valevole per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B girone C a causa del guasto del treno partito da Reggio Calabria e che trasportava i giovani amaranto”.

L’improvviso malfunzionamento del trasporto ferroviario ha dunque fatto scattare il rinvio, ma tale motivazione è incredibile nonché insolita, anche perché arriva a qualche ora di distanza dall’altro Perugia-Reggina rinviato, quello della prima squadra e per ben altre cause. Un caso, questo, forse unico nel suo genere.