StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Perugia-Reggina non si gioca. Manca solo l’ufficialità, che è comunque una formalità a questo punto. Il terremoto che ha colpito l’Umbria (scherzo del destino, oggi una scossa è stata avvertita anche a Reggio, ma per fortuna in entrambi i casi senza danni), e che ha portato alla chiusura di uffici regionali, scuole e Università nella giornata odierna, ha fatto sì che si prendesse questa decisione in via precauzionale, dopo il sopralluogo allo stadio “Curi”.

La Reggina, partita già ieri, si era “fermata” oggi a Roma con l’intenzione di partire nel pomeriggio verso l’Umbria, ma non sarà così. La partenza avverrà, ma per far ritorno sullo Stretto. Si resta solo in attesa dell’ufficialità e della scelta della data in cui far recuperare il match.