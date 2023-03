Perugia, il Presidente: “contro la Reggina sputeremo sangue”. E gli Ultras caricano l’ambiente

StrettoWeb

Il Perugia non vince da tre gare, in cui ha ottenuto solo un punto, ma in casa non perde da tanto ed è lì che ha costruito la rimonta per uscire dalla zona retrocessione diretta. Sabato, proprio al “Curi”, riceve la Reggina, che all’andata ha perso clamorosamente al Granillo nel suo miglior momento. Quella fu la gara del ritorno di Castori in panchina.

E proprio Castori non è affatto in discussione. Lo ha voluto precisare il Presidente degli umbri Santopadre oggi in conferenza stampa, blindando il tecnico e allontanando alcune voci uscite fuori da alcuni articoli di giornali locali, che lo stesso numero uno ha smentito. Parlando del match di sabato, invece, Santopadre ha caricato l’ambiente: “dovete venire allo stadio, dobbiamo rifare i 9.600 del derby e noi la portiamo a casa. I ragazzi ci stanno, stanno sul pezzo, sono certo che metteranno tutto per portarla a casa. Non posso promettere la vittoria, ma sono certo che sabato la squadra butterà il sangue, ve lo scrivo col sangue. Sono convinto di loro e del mister perché li vedo tutti i giorni”.

E a lui ha fatto eco il movimento ultras, che attraverso una nota, come si legge su calciogrifo, ha invitato tutti allo stadio: “Sabato tutti al Curi, ora più che mai – hanno scritto congiuntamente i gruppi organizzati Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno – Inizia, per il nostro Grifo un periodo decisivo. Infatti, queste ultime dieci partite, saranno come dieci finali. Ogni singolo punto è fondamentale per riuscire a raggiungere la salvezza. In questo momento cruciale, il popolo biancorosso può e deve essere l’arma in più di questa squadra. Avanti grande Grifo, sempre al tuo fianco!”.