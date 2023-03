Pedopornografia , Antoniozzi ripresenta DDL Meloni: “nessun patteggiamento”

StrettoWeb

L’on. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha ripresentato il DDL Meloni che evita qualsiasi possibilità di patteggiamento connessa ai reati di pedopornografia. Il DDL modifica l’articolo 444 comma 1 bis del codice di procedura penale.

“La presidente Meloni – dice Antoniozzi – presento il DDL nel 2013, anche in seguito alla petizione online promossa dall’associazione Peter Pan, presieduta dal giornalista Mario Campanella, che raccolse dodicimila firme. Il DDL Meloni che io copio integralmente – aggiunge Antoniozzi – ricevette l’adesione di importanti figure come Don Fortunato Di Noto, il sacerdote siciliano in prima fila contro la pedofilia”.

“Chiedo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di approvarlo brevemente perché difende ancora di più i nostri bambini e spero vivamente – conclude Antoniozzi – che si registri unità di intenti, poiché a livello di impatto emotivo i reati pedopornografici non sono dissimili da quelli mafiosi”.