Il Pd elegge i nuovi capigruppo, sono due fedelissimi di Elly Schlein

Due fedelissimi del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, alla guida dei gruppi parlamentari. Chiara Braga è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, per acclamazione, durante l’assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. La sua elezione segue quella di Francesco Boccia al Senato.

“Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene in maniera unitaria, è un bel segnale, lavoreremo insieme, ringrazio colleghi e colleghe”, ha detto Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama. “Il gruppo parlamentare è il cuore dell’attività politica, la segretaria Elly Schlein ha dato una indicazione: accordo permanente fra attività del partito e attività parlamentari”, rimarca Boccia. “Non faremo sconti a un governo che sta mettendo l’Italia ai margini. Il partito avrà come punto di riferimento costante l’ascolto della piazza, della protesta, dei mille luoghi del lavoro, del paese”. “È un lavoro che facciamo con passione e dedizione – ha continuato – sapendo che tutto questo ha un punto fermo, far tornare l’Italia al centro dell’Europa. Oggi è ai margini nelle scelte che contano ed è al margine sui temi rilevanti. Per queste ragioni iniziamo un lavoro profondo che porterà risultati nelle Aule già nei prossimi giorni”, conclude.