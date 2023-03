StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’A20 Messina-Palermo e precisamente all’interno della galleria San Cono a Brolo. Un’auto, per cause in fase di accertamento, ha finito la sua corsa ribaltandosi. A bordo della vettura due giovani, uno dei quali ha riportato ferite ma non gravi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell’accaduto.