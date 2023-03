StrettoWeb

Piumino color ghiaccio, croce al collo, manca solo il tattoo “Only God can judge me” (e ci starebbe a pennello, visto il soggetto). Sembra Tupac, ma è Papa Francesco, paparazzato come un rapper in una foto diventata viralissima sui social. Uno scatto, purtroppo, fake. Nelle stanze della Domus Sanctae Marthae non esiste alcun outfit da rapper. Si tratta di un’elaborazione grafica vista oltre 23 milioni di volte, per la quale addirittura la moderazione di Twitter è dovuta intervenire con un disclaimer in cui si legge “questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit“.

Se si controlla su Reddit, infatti, si può risalire a un account (attualmente sospeso) dal nome “trippy_art_special” che ha pubblicato una serie di foto di foto di Papa Francesco con il piumino intitolate: The Pope Drip.

Che cos’è Midjourney?

Midjourney, il programma utilizzato per creare l’immagine del Papa, è una particolare intelligenza artificiale molto facile da usare. Inviando un prompt (un comando) in cui viene descritta l’immagine che si vuole creare, il software darà come risposta 4 proposte sulla base di quanto richiesto. A questo punto si può scaricare una o più immagini fra quelle proposte o chiedere a Midjourney di crearne altre che ci soddisfino maggiormente, magari partendo da una di quelle già prodotte.

IA e fake news

L’immagine di Papa Francesco vestito da rapper è solo l’ultima delle immagini fake e della relative fake news che hanno preso piede grazie a Midjourney. Alcuni esempi? Vladimir Putin inginocchiato davanti a Xi Jinping, presidente della Cina; Donald Trump arrestato dall’FBI; ma anche un raro incrocio di gatto-serpente trovato nella foresta amazzonica.