“L’Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando“. Eravamo rimasti più o meno qui con Paola Egonu, alle dichiarazioni forti della conferenza stampa di Sanremo e al maldestro tentativo di correggere il tiro in una lettera, piena di retorica, letta a stento sul palco dell’Ariston. Oggi arriva la conferma del ritorno in Italia: Paola Egonu sarà una giocatrice della Vero Volley Milano.

La polemica razzista

Sul tema razzismo serve riavvolgere un po’ il nastro. Nell’ultima gara giocata in azzurro, appena dopo la sconfitta nella finalina degli Europei di Volley, fece molto discutere il suo sfogo con il quale chiuse le porte alla Nazionale. “Mi hanno chiesto anche se sono italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca“, dichiarò nervosa al termine della gara, sull’orlo di una crisi di pianto, riferendosi ad alcuni commenti, di pessimo gusto, ricevuti.

Nonostante la grande ondata di affetto che ha accompagnato il post sfogo, Paola è rimasta ferma sulle sue posizioni, scegliendo addirittura di abbandonare l’Italia. Sazia dei successi con Conegliano, la fortissima pallavolista azzurra decise di firmare con Vakifbank Istanbul, corazzata del volley internazionale con sede in Turchia.

Turchia, esatto… non proprio il Paese più inclusivo e rispettoso dei diritti. La giocatrice che si è definita “donna, nera, immigrata e sex fluid” avrebbe firmato un contratto super, secondo le stime di diversi quotidiani.

L’addio alla Turchia

Dopo appena una stagione l’addio alla Turchia, manca solo l’ufficialità. La scintilla non è mai scattata, i risultati latitano soprattutto in campionato con i 9 punti di distacco dall’Eczacibasi. Secondo “La Repubblica”, il club turco non avrebbe deciso di esercitare la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto per motivi di opportunità: lo sponsor Vakifbank, la banca del governo turco, è alle prese con le ingenti spese dovute al recente terremoto e vorrebbe risparmiare sul contratto della giocatrice.

Il futuro a Milano

Paola Egonu tornerà in Italia nonostante le polemiche. Lo farà alla Vero Volley Milano, convinta dal presidente donna Alessandra Marzari, artefice dell’ambizioso progetto che ha visto spostare il club brianzolo in quel di Milano. Un corteggiamento da 800.000 euro più bonus che faranno lievitare il contratto intorno al milione di euro, scrive “La Gazzetta dello Sport”.

I buoni rapporti con il brand Armani e la prospettiva del terzetto in chiave azzurra formato con Myriam Sylla e Alessia Orro hanno fatto cadere le ultime resistenze. Chissà che adesso Paola Egonu non ritorni anche in Nazionale tra World League, Europei e qualificazioni olimpiche in calendario: del resto, non se n’è mai andata davvero. E adesso, 5 mesi dopo, l’opportunità schiaccia sull’inutile polemica razzista.