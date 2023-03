Farina MVP, Viola buona come il pane! Padova si inchina in un PalaCalafiore bollente

StrettoWeb

Due successi in una settimana, nello spazio di 3 gare, tutte giocate al PalaCalafiore. La Pallacanestro Viola ci crede ancora in questa salvezza, seppur difficile e complicata. Ma diversamente, non sarebbe un’impresa.

Coach Bolignano torna in panchina dopo la squalifica, Marchini centellinato, i nuovi ancora da inserire al meglio nelle rotazioni. Serve mettercela tutta contro Padova. La Pallacanestro Viola lascia ogni goccia di sudore sul parquet, dà fondo fino all’ultima energia e porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo della stagione.

Gara combattuta, neroarancio attaccati a Padova per tutto il primo quarto, in vantaggio a fine primo tempo. Gli ospiti, in piena corsa Playoff, non mollano mai trovano 18 punti a testa dall’accoppiata Ferrari-De Nicolao, ma non basta. Nell’ultimo quarto la Viola viene fuori, trova il vantaggio e lo difende in un finale bollente, accompagnata dal suo pubblico. Finisce 74-73. Simone Farina MVP con 19 punti, sono 17 quelli di Spizzichini accompagnati da 19 rimbalzi. Balic e Marchini portano in dote 24 punti, 12 a testa.

AGGIORNAMENTI Fine partita! - La Viola vince di un punto, PalaCalafiore in festa! La Pallacanestro Viola si impone su Padova 74-73!

4°Q – Incredibile canestro di Marangon… ma finisce qui! 74-73

4°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 74-71

4°Q – Incredibile tripla di Venier… 72-71

4°Q – Balic in lunetta: 2/2. Viola a +4 a 10 secondi dal termine. 72-68

4°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. Sorpasso Viola, timeout ospite. 70-68

4°Q – Tripla di Marchiniiiiiiiii! 68-68

4°Q – Marangon ne appoggia 2. 65-68

4°Q – Davis in lunetta: 1/2. 65-66

4°Q – De Nicolao attacca il ferro e ne mette due. 64-66

4°Q – Marchini di nuovo in lunetta: 1/2, 64-64

4°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 63-64

4°Q – Ferrari allunga. 61-64

4°Q – Ferrari, poi Ihedioha… la ribalta Padova. 61-62

4°Q – Tripla di Balic! 61-58

4°Q – Perde palla Davis, Marangon realizza. 58-58

4°Q – Davis attacca il ferro e pesca un fallo: 2/2. 58-56

4°Q – Tecnico a Tiberti, 4° fallo, richiamato in panchina. Paolin in lunetta: dentro. 56-56

Fine 3°Q! - Neroarancio avanti di un punto in un PalaCalafiore caldissimo Punto a punto, si decide tutto negli ultimi 10 minuti. Farina best scorer con 19 punti

3°Q – De Nicolao in lunetta: 1/2. 56-55

3°Q – Due per Spizzichini, sembravano 3… 56-54

3°Q – Ferrari, dopo due errori, realizza. Parità. 54-54

3°Q – Cecchinato da sotto. 54-52

3°Q – Assist di Spizzichini, tripla di Balic! Padova chiama timeout. 54-50

3°Q – Tap-in di Davis, nuovo vantaggio neroarancio! 51-50

3°Q – Ferrari allunga. 49-50

3°Q – Finta di tiro, floater. Simone. Farina. 49-48

3°Q – Farina, magico! 47-48

3°Q – Cecchinato in contropiede, 2 facili. Timeout Bolignano. 45-48

3°Q – Paolin in lunetta: 1/2. 45-46

3°Q – Spizzichini pareggia i conti. 45-45

3°Q – Ferrari con l’aiuto del vetro. 43-45

3°Q – De Nicolao in lunetta: 1/2, parità. 43-43

3°Q – Paolin risponde. 43-42

3°Q – Fallo Marchini che va in lunetta: 2/2. 43-40

3°Q – Ferrari risponde. 41-40

3°Q – Entra Marchini, ne mette 2. 41-38

Fine 1°Tempo! - Un'ottima Viola è avanti di 1 punto! In archivio i primi due quarti di gara. Anche senza Marchini la Viola tiene botta con grinta e tanto cuore. Sono 15 i punti di Farina, 11 quelli di Spizzichini

2°Q – Spizzichini, rimbalzo e 2 punti fondamentali! 39-38

2°Q – Paolin in lunetta: 2/2. 37-38

2°Q – Paolini 2 con fallo: libero extra dentro. 37-36

2°Q – Con il gancio Spizzichini! 37-33

2°Q – Marangon duro su Bischetti, tutto regolare per gli arbitri, 2 punti. 35-33

2°Q – Dalla media ‘Spizzo’! 35-31

2°Q – Tripla di Farina! 33-31

2°Q – Laquintana fino in fondo, di personalità! 30-31

2°Q – Ihedioha subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 28-21

2°Q – Tripla con fallo di Farina, pazzesco! Libero aggiuntivo dentro! 28-29

2°Q – Tripla di Davis! 24-29

2°Q – Ihedioha realizza ancora. 21-29

2°Q – Farina, con personalità. 21-27

2°Q – Rimbalzone di Ihedioha che realizza subito dopo. 19-27

Fine 1°Q! - Neroarancio sotto di 6 punti, gara combattuta Gara combattuta in questi primi 10 minuti di gioco. I neroarancio tengono botta, Padova allunga solo nel finale.

1°Q – Balic sulla sirena, floater glaciale del play neroarancio. 19-25

1°Q – De Nicolao in lunetta, fallo ingenuo di Tiberti: 2/2. 17-25

1°Q – De Nicola con il sottomano. 17-23

1°Q – Ihedioha dalla linea della carità: 1/2. 17-21

1°Q – Bischetti in lunetta: 2/2. 17-20

1°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 15-20

1°Q – De Nicolao in lunetta: 1/2. 14-20

1° – Ferrari realizza. 14-19

1°Q – Spizzichini dalla media. 14-15

1°Q – Paolin, 2 con fallo: libero extra fuori. 12-15

1°Q – Paolin allunga, Bolignano chiama timeout. 12-13

1°Q – De Nicolao risponde da 3! 12-11

1°Q – Tripla di Farina!!! 12-8

1°Q – De Nicolao. 9-8

1°Q – Tripla di Farina! 9-6

1°Q – Davis in lunetta: 2/2. 6-6

1°Q – Ferrari allunga. 4-6

1°Q – Balic pareggia. 4-4

1°Q – De Nicolao per il vantaggio ospite. 2-4

1°Q – Pareggia Ferrari. 2-2

Si comincia! Fallo su Spizzichini che va in lunetta: 2/2. 2-0

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento Pallacanestro Viola e Antenore Energia Virtus Padova sono in campo per il riscaldamento. Tutto pronto per la 22ª Giornata del Girone B di Serie B. Coach Bolignano torna in panchina dopo aver scontato le due gare di squalifica. A breve si comincia!