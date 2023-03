Uragano Palermo: 5 reti al Modena, c’è l’aggancio alla Reggina | CLASSIFICA

StrettoWeb

Palermo super! La squadra di Corini si conferma in formissima in questo momento e aggancia a quota 42 Pisa, Reggina e Cagliari, quest’ultime che si affrontano domani. Al Barbera, i rosanero chiudono sotto per 1-2 all’intervallo contro il Modena, ma ad inizio ripresa calano un tris micidiale tra 47′ e 59′ con Soleri, Verre e Aurelio. Poi Vido chiude i conti per il 5-2 finale.

In attesa delle gare di domani, questa la classifica.

Classifica Serie B

Frosinone 62 Genoa 53 (-1) Bari 50 Sudtirol 48 Pisa 42 Reggina 42 Cagliari 42 Palermo 42 Parma 41 Modena 38 Ascoli 36 Ternana 36 Como 36 Cittadella 35 Perugia 30 Venezia 30 Benevento 29 Cosenza 29 Spal 28 Brescia 28