Palazzo di Giustizia e uffici giudiziari, il dossier al ministro Nordio: “presto sarò a Reggio”

Riunione in via Arenula questo pomeriggio sulla situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il Procuratore generale reggino, Gerardo Dominijanni, il Presidente delegato della Corte d’Appello, Massimo Gullino; il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Rosario Infantino, accompagnati dal deputato Francesco Cannizzaro.

Il Guardasigilli ha assicurato massima attenzione per le procedure finalizzate – dopo anni di blocco dei lavori – al completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, dopo la sottoscrizione del protocollo con il Comune e la convenzione con l’Unità tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ministro Nordio ha preannunciato una prossima visita a Reggio Calabria, per seguire da vicino i passi in avanti del progetto.

I lavori per il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, iniziati oltre 15 anni fa durante l’amministrazione Scopelliti, si sono fermati dopo lo scioglimento del Comune nel 2012 e nonostante l’impegno dell’allora Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi insieme Giuseppe Falcomatà appena eletto sindaco nel 2014, non sono mai ripartiti e sono fermi da un decennio abbondante.

Cannizzaro: “Nordio verrà a Reggio”

“Con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Mi sono fatto promotore di quello che è stato un lungo incontro a tema ReggioCalabria, in particolare riguardo al Palazzo di Giustizia. Non ero solo. L’importante presenza del Procuratore generale, Gerardo Dominijanni, del delegato della Corte d’Appello, Massimo Gullino, del Presidente dell’Ordine degli avvocati, Rosario Infantino, ha reso ancor più tecnica e operativa la riunione. Il Guardasigilli ha assicurato massima attenzione e concretezza. E ad ulteriore riprova della volontà di incidere in maniera efficace sulla vicenda, Nordio ha anche preannunciato una sua visita in Città“. Lo ha scritto su facebook l’on. Francesco Cannizzaro.