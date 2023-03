Ospedale Sant’Agata di Militello, Grasso (FI): “nessun depotenziamento”

StrettoWeb

“Nessun depotenziamento è previsto per la sanità a Sant’Agata. La dotazione organica dell’Asp 5 approvata ieri dalla Giunta regionale prevede il mantenimento del Punto Nascita oltre che la stroke unit (centro ictus) così come tutto il resto. Il mio impegno per il presidio santagatese non è mai mancato. Da Assessore e prima ancora da componente della Commissione Salute all’Ars mi sono battuta a tutela di tale struttura. Nello specifico, per quanto concerne il punto nascita è stato completato lo studio di fattibilità. Adesso si attende solo il finanziamento da parte dell’Assessorato al ramo. Sono altresì in atto interlocuzioni con gli uffici ministeriali per la tanto attesa deroga al punto nascita. Inoltre sono stati completati i concorsi di chirurgia e cardiologia per tutta l’Asp territoriale, quindi anche per Sant’Agata”. Lo afferma il deputato di Regionale di Forza Italia, on. Bernardette Grasso a margine del sit-in di questa mattina a Sant’Agata di Militello per rilanciare l’ospedale locale.

“Ad oggi purtroppo – continua la Parlamentare – si registra una carenza di medici in tutta la Sicilia, soprattutto di anestesisti. In queste ore ho sentito l’Assessore Volo che ieri insieme al Presidente Schifani hanno incontrato i Rettori universitari per trovare soluzioni immediate. A mio avviso bisogna ripensare a riorganizzare il modello della sanità regionale immaginato 20 anni fa. Occorre puntare su una medicina territoriale svincoli dalle ospedalizzazioni con i grandi centri urbani. Questa è la direzione che tra l’altro intende prendere il governo Schifani. A cominciare dall’aumento di borse di specializzazione approvato in finanziaria”.

“Chi ha mai parlato di privatizzare la struttura ospedaliera di Sant’Agata di Militello – conclude Grasso- si è aperto un confronto con l’Asp per una collaborazione con il Giglio di Cefalù. Ma solo per accrescere l’offerta sanitaria e integrare le carenze, senza ledere l’occupazione e la professionalità del personale sanitario in servizio. Non comprendo pertanto la preoccupazione per un’eventuale proposta. Il Comune di Mistretta non disponeva del servizio di oculistica; oggi a seguito di una convenzione con il Giglio tutti lo apprezzano, perché i cittadini non devono più spostarsi per gli interventi. Ho sempre portato avanti le battaglie in cui ho creduto, anche fuori dal coro. Da sola e contro tutti ho sostenuto che Sant’Agata doveva avere un reparto covid ma così non è stato, con il risultato che le carenze strutturali sono state amplificate dal virus. Ad oggi viviamo una condizione sanitaria paralizzata dalla pandemia. Il mio auspicio però è che finita la fase emergenziale, l’approvazione della rete e l’espletamento di tutti i concorsi, si possa ripartire non solo a Sant’Agata di Militello ma anche in tutti gli ospedali della provincia messinese”.