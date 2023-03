Truppe dell’Occidente a Kiev? “Si avvicina la Terza Guerra Mondiale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È passato oltre 1 anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Più che un armistizio o una pace, all’orizzonte sembra esserci la possibilità che il conflitto si allarghi su scala mondiale. Ne è convinto Viktor Orban, premier dell’Ungheria che ha dichiarato in un’intervista: “i leader del mondo occidentale sono in febbre da guerra”.

Orban ha poi tirato in ballo la Germania e l’invio di materiale bellico che potrebbe presto trasformarsi in un invio di soldati: “la conseguenza è che in Ucraina vengono spedite armi sempre più pericolose. Non dimentichiamo che la Germania ha iniziato con gli elmetti, è passata ai carri armati e quello che prima era un tabù ora è un argomento di discussione: l’invio dei caccia.

Penso che siamo molto vicini a mettere sul tavolo come proposta seria che anche i soldati dei paesi alleati di Kiev attraversino il confine e vadano in Ucraina. Non siamo mai stati così vicini, il mondo non è mai stato così vicino a trasformare una guerra locale in una guerra mondiale“.