Milano-Cortina 2026 parla calabrese: gli Ermellini di Taverna eletti mascotte delle Olimpiadi

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 parlano calabrese. Manca solo la comunicazione ufficiale, ma visto l’esito del sondaggio online conclusosi ieri notte, possiamo darne la conferma: i fratelli Ermellini realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro) saranno la mascotte delle Olimpiadi!

Il bozzetto proveniente dalla Calabria ha prevalso con il 53% dei voti sulla coppia floreale (un bucaneve e una stella alpina) realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Sabin” di Segrate (Milano).

I due disegni erano stati selezionati come finalisti fra tantissimi elaborati degli studenti di tutta Italia che hanno partecipato al concorso “La scuola per le mascotte di Milano Cortina 2026”. Sono state circa 400 le domande di adesione ed oltre 1.600 le idee progettuali ricevute, 681 le classi partecipanti e 82 gli istituti autori collettivi degli elaborati grafici. I due elaborati sono stati presentati sul palco dell’Ariston durante il 73° Festival di Sanremo, con Amadeus che ha dato il via alla votazione. L’Italia ha premiato i simpatici Ermellini e il loro messaggio che unisce sport e inclusione.