Nuovo attacco hacker russo ai siti italiani: ecco gli obiettivi colpiti

Un nuovo attacco hacker organizzato dagli hacker filorussi noname057(16) ha colpito, nelle ultime ore, diversi siti italiani. Coinvolti, tra gli altri, il ministero dei Trasporti, l’Autorità regolatrice dei trasporti e l’Atac.

Pronto l’intervento della Polizia postale che sta intervento in supporto: al momento i sistemi stanno reggendo l’urto. Il collettivo russo, nel proprio canale Telegram, motiva l’attacco citando i 20 militari ucraini addestrati in Italia sul sistema antimissile Samp-T e le parole di ieri della premier Giorgia Meloni secondo cui non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati sull’Ucraina.