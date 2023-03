Netanyahu deve incontrare Giorgia Meloni, ma non si trova equipaggio per il volo

StrettoWeb

Il volo di stato che dovrebbe portare a Roma il premier Benyamin Netanyahu è ancora senza equipaggio. L’El Al, la compagnia aerea di bandiera israeliana, ha annunciato che nessun pilota si è reso disponibile a portare il premier, e la moglie Sarah, giovedì 9 a destinazione della capitale italiana per il viaggio di stato e l’incontro con la premier Giorgia Meloni.

Il termine ultimo dell’avviso per le candidature per il personale di volo era stato indicato per le 14 di oggi. Il bando, emesso dalla El Al, come avviene sempre quando il premier parte con un volo commerciale, è andato deserto. La compagnia ha anche sottolineato che “la questione dell’equipaggio del volo del primo ministro deve ancora essere risolta” anche a causa della “carenza di piloti qualificati per il Boeing 777“. Secondo il protocollo El Al, il commissario di squadriglia è obbligato a pilotare il volo del primo ministro, ma manca ancora di un equipaggio di cabina e di un copilota. Netanyahu, subito dopo la visita a Roma, dovrebbe anche volare il 16 marzo a Berlino per vedere il cancelliere Olaf Scholz.